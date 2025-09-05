Нурлана Абдуллаева представит сольный концерт "Твой знакомый голос"

13 сентября в 19.00 на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоится сольный концерт талантливой исполнительницы, солистки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурланы Абдуллаевой под названием "Səsin taniş gəlir" (Твой знакомый голос), организованный женским сообществом İZ Community под руководством Рены Наджафзаде-Сададдиновой и Kurban Said Restaurant, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер обещает стать ярким событием для ценителей классической и ретро-музыки, а также тонкой душевной лирики. Утончённость, дух ностальгии - всё это оживет в исполнении Нурланы Абдуллаевой под аккомпанемент оркестра. Ретро-композиции и музыкальная классика, живой оркестр, особая атмосфера, передающая дух ушедших лет...

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/nurlana-abdullayeva-sesin-tanis-gelir/164344