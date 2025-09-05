Баку принимает танцевальный уикенд с участием гостей из 20 стран

В нынешний уик-энд в Baku Marriott Hotel Boulevard пройдет два мировых события танцевального искусства с участием сильнейших представителей из более двадцати стран, организованных Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC, президент - проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

6 сентября в 19.00 состоится официальная церемония открытия Всемирного чемпионата WADF (World Artistic Dance Federation) по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубок мира по всем стилям WADF, организованного при поддержке Международной танцевальной компании SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская).

WADF World Artistic Dance Federation - одна из ведущих международных танцевальных организаций, ориентированная на развитие артистического танца, свободу самовыражения и инновационный подход к соревновательным программам. Федерация объединяет танцоров со всего мира и предоставляет уникальную платформу для творчества, соревнований и культурного обмена.

7 сентября в 17.00 состоится официальная церемония открытия Международного чемпионата по брейк-дансу Baku Flow, который впервые пройдет в Азербайджане. Гостям будут представлены зрелищные битвы танцоров в различных дисциплинах, мастер-классы от судей международного уровня и титулованных танцоров.

Главная цель чемпионата Baku Flow - рассказать, что брейк-данс - это не только модно и стильно, но также это профессиональный вид спорта, помогающий развить физическую силу, выносливость, а также креативность, эмоциональную выразительность и уверенность в себе.

В преддверии событий заслуженный мастер спорта Азербайджана, многократный чемпион мира и международных соревнований, руководитель секретариата Эльдар Джафаров и чемпион Европы и призер мировых первенств Махмуд Камоун (B-Boy Mahmood) представили промо-видео.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az