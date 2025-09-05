https://news.day.az/society/1778383.html В Азербайджане зафиксирована фишинговая атака через Telegram В ходе мониторинга, проведенного Службой электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, были выявлены важные результаты, связанные с фишинговой атакой через Telegram. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в СЭБ.
В ходе мониторинга, проведенного Службой электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, были выявлены важные результаты, связанные с фишинговой атакой через Telegram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в СЭБ.
Отмечается, что в результате анализа была подготовлена схематическая карта используемой в атаке инфраструктуры, определены IP-адреса и цепочки перенаправлений.
Также получена подробная информация о процессе взлома аккаунтов. С результатами анализа можно ознакомиться подробней на сайте ведомства.
