https://news.day.az/autonews/1778356.html Автомобили Hongqi приняли участие в Параде Победы в Пекине В Пекине прошел масштабный Парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, на котором были автомобили Hongqi, Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Hongqi. Председатель КНР традиционно приветствовал войска из лимузина этого бренда.
"Для встречи и сопровождения гостей были задействованы флагманские модели Hongqi H9 и Hongqi HQ9 - автомобили, которые объединяют высокий уровень комфорта и передовые технологии.
Премиальный автобус Hongqi Guoyue REEV, впервые представленный на столь крупной церемонии, продемонстрировал сочетание традиционного китайского стиля и передовых технологий", - сообщила пресс-служба бренда.
