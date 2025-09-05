Автомобили Hongqi приняли участие в Параде Победы в Пекине

В Пекине прошел масштабный Парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, на котором были автомобили Hongqi,

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Hongqi.

Председатель КНР традиционно приветствовал войска из лимузина этого бренда.

"Для встречи и сопровождения гостей были задействованы флагманские модели Hongqi H9 и Hongqi HQ9 - автомобили, которые объединяют высокий уровень комфорта и передовые технологии.

Премиальный автобус Hongqi Guoyue REEV, впервые представленный на столь крупной церемонии, продемонстрировал сочетание традиционного китайского стиля и передовых технологий", - сообщила пресс-служба бренда.