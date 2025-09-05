Агдамская продукция представлена на международной выставке

Компания Bafco Invest LLC, резидент Агдамского промышленного парка, действующего при Агентстве по развитию экономических зон, принимает участие в 31-й Казахстанской международной выставке строительства и интерьера KazBuild 2025 в Алматы.

Как сообщает Day.Az, на выставке, вызвавшей большой интерес у участников, представлены новые модели высококачественной рабочей обуви, производимой компанией.

Выставка KazBuild - одно из крупнейших и самых престижных мероприятий в строительной сфере в регионе. В этом году в выставке примут участие 401 участник из 23 стран, в том числе ведущие производители из Германии, Польши, ОАЭ, Азербайджана, России и Ирана.

Выставка завершится 5 сентября.

Следует отметить, что компания Bafco Invest LLC занимается производством защитной обуви и полиуретановых сапог в Агдамском промышленном парке.