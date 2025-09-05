Мерц признался в слабости Европы

Европа в настоящий момент не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью своей партии "Христианско-демократический союз", видео опубликовано на ее официальном YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы зависим от помощи США, мы видим, что Китай, Бразилия и другие государства чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, также появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата (ШОС). Меня это тяготит и я должен признать тот факт, что мы, как европейцы, сейчас не в состоянии играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы", - признал политик слабость Европы.

По словам Мерца, европейские государства сейчас вновь пытаются сплотиться, и Германия "вкладывает в этот процесс много усилий", как самая большая страна региона. При этом канцлер указал на то, что у Европы "ограничены возможности для ведения самостоятельной политики".

В качестве примера он назвал конфликт в Украине, поскольку он продемонстрировал, что "у европейцев недостаточно рычагов влияния, чтобы добиться приемлемых для себя условий его завершения".