В Швеции нашли римскую монету IV века
Жительница Ярфеллы, расположенной к северу от Стокгольма, обнаружила бронзовую монету конца IV века с изображением императрицы Элии Флаккиллы, супруги императора Феодосия I.
Как передает Day.Az, по данным Шведского управления по охране древностей, монета была отчеканена в Константинополе и свидетельствует о связях Скандинавии с Римской империей. На лицевой стороне монеты изображен портрет Флаккиллы, на обороте - богиня Победы Виктория.
Исторический музей в Стокгольме намерен включить находку в свои коллекции. Но сначала бронзовую монету законсервируют, чтобы изображения Элии Флаккиллы и богини Виктории стали более отчетливыми.
Женщине, сделавшей находку, государство выплатит 500 крон компенсации.
Элия Флаккилла (356-386) была канонизирована Римско-католической церковью и умерла в Константинополе вскоре после смерти своей дочери.
