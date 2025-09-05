Tesla предложила Маску премию в $1 трлн

Совет директоров американской компании Tesla предложил новую схему выплаты компенсационной премии гендиректору Илону Маску. Бизнесмен может получить $1 трлн, говорится в заявлении автопроизводителя, поданном в комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, передает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что план рассчитан на десять лет. Если будут выполнены его условия, то Маск будет контролировать 25% акций Tesla.

Основное условие: рост рыночной стоимости компании.

"В 2018 году от Илона требовалось, чтобы темпы роста стоимости компании исчислялись миллиардами долларов. В этом году от него требуется, чтобы они росли на триллионы. Он должен создать $7,5 трлн дополнительной стоимости для акционеров, чтобы получить премию", - указано в документе.

Учитывая, что стоимость компании составляет чуть более $1 трлн, то к 2035 году в случае достижения цели она может достичь $8,5 трлн. В документе подчеркивается, что Маск сможет получить примерно 12% акций, то есть чуть больше $1 трлн.