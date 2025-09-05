Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских солдат в Украину приближает начало третьей мировой войны. Об этом заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Макрон подтвердил в прямом эфире отправку французских солдат на Украину. Бессмысленная провокация, приближающая мировую войну! Какое безумие!" - написал он.

Ранее сообщалось, что Израиль отказал Макрону во въезде.