Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым

Европейские лидеры сегодня выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Пятнадцать лет назад, когда мы начали выстраивать партнерство с Азербайджаном на основе взаимного уважения и выгоды, некоторые европейские лидеры насмехались над нами и читали нотации. Сегодня те же самые лидеры стоят в очереди в Баку, чтобы сфотографироваться с Президентом Ильхамом Алиевым", - написал он на своей странице в соцсети X.

По его словам, сотрудничество с Азербайджаном принесло Венгрии ощутимые результаты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве.

"MOL Group и MVM теперь владеют долями в крупнейших нефтяных и газовых месторождениях Азербайджана, превратившись из обычных покупателей в производителей энергии на международном рынке", - отметил министр.

Отметим, что 5 сентября в Будапеште прошло 11-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.