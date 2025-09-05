Стали известны даты оглашения лауреатов Нобелевской премии
В этом году лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 6 по 13 октября.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на официальный сайт Нобелевской премии.
В течение этой недели будут объявлены победители в шести категориях: физиология и медицина (6 октября), физика (7 октября), химия (8 октября), литература (9 октября), мир (10 октября) и экономика (13 октября).
Вот подробный график оглашения лауреатов:
• 6 октября: Лауреат в области физиологии и медицины.
• 7 октября: Лауреат в области физики.
• 8 октября: Лауреат в области химии.
• 9 октября: Лауреат в области литературы.
• 10 октября: Лауреат Нобелевской премии мира.
• 13 октября: Лауреат премии по экономике.
Объявления пройдут в Стокгольме и Осло.
