Стали известны даты оглашения лауреатов Нобелевской премии

В этом году лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 6 по 13 октября.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на официальный сайт Нобелевской премии.

В течение этой недели будут объявлены победители в шести категориях: физиология и медицина (6 октября), физика (7 октября), химия (8 октября), литература (9 октября), мир (10 октября) и экономика (13 октября).

Вот подробный график оглашения лауреатов:

• 6 октября: Лауреат в области физиологии и медицины.

• 7 октября: Лауреат в области физики.

• 8 октября: Лауреат в области химии.

• 9 октября: Лауреат в области литературы.

• 10 октября: Лауреат Нобелевской премии мира.

• 13 октября: Лауреат премии по экономике.

Объявления пройдут в Стокгольме и Осло.