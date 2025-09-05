Mazda обновила кроссовер CX-90

Компания Mazda обновила свой большой трехрядный кроссовер Mazda CX-90. Со сменой модельного года он стал дороже и получил ряд улучшений, повышающих комфорт клиентов, в том числе поддержку интеллектуального помощника Alexa с голосовым управлением.

Как передает Day.Az, в пресс-службе Mazda сообщили, что кроссовер CX-90 2026 модельного года оснащен обновленной мультимедийной системой со встроенным голосовым помощником Amazon Alexa и предлагается в новом цвете кузова. Также производитель внес некоторые изменения в комплектации кроссовера, компенсировав прибавку в цене. Так, некоторые опции из дорогих версий со сменой модельного года перешли в более доступные комплектации автомобиля.

Как и прежде, базовой комплектацией рестайлинговой Mazda CX-90 является вариант 3.3 Turbo Select с 3,3-литровым рядным шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 280 лошадиных сил. В нем кроссовер имеет отделанный искусственной кожей салон, передние кресла с электрорегулировкой, 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Также уже в "базе" автомобиль имеет комплекс систем безопасности Mazda i-Activesense, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную систему помощи при торможении, мониторинг слепых зон и многое другое.

Обновленная Mazda CX-90 в исполнении 3.3 Turbo Preferred отличается от базовой модели 21-дюймовыми колесными дисками, кузовом и салоном черного цвета, передними сиденьями с вентиляцией и подогревом руля и сидений второго ряда. Также автомобилю положены парктроники и мультимедиа с 12,3-дюймовым центральным экраном и беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Turbo Premium Sport 2026 года добавлены затемненные шильдики Mazda снаружи и боковые зеркала с функцией электроскладывания. Также в этой комплектации улучшен пакет систем безопасности i-Activesense, в который, помимо прочего, вошли система удержания в полосе движения, система помощи при встречном движении и другие функции. А в исполнении Turbo Premium Plus добавлены новые фирменные элементы освещения и адаптивные фары.

На смену прошлогодней комплектации Premium пришла версия 3.3 Turbo Premium Sport с трехрядным восьмиместным салоном, глянцево-черной решеткой радиатора и 21-дюймовыми колесными дисками черного цвета. А комплектация 3.3 Turbo Premium Plus отличается адаптивной оптикой, подогревом руля, системой кругового обзора, системой оповещения о перекрестном движении спереди и салоном из кожи Nappa белого или черного цвета.

Также будут доступны и несколько гибридных комплектаций с силовой установкой Skyactiv PHEV, состоящей из 2,5-литрового "атмосферника", сопряженного с электродвигателем и аккумулятором емкостью 17,8 кВт·ч. Суммарная мощность всей системы достигает 323 л. с., а максимальный крутящий момент - 500 Нм.

Все без исключения гибридные модификации кроссовера имеют 21-дюймовые колеса, передние сиденья с вентиляцией, подогрев сидений первого и второго ряда, электрорегулировку водительского кресла в восьми направлениях с поясничной поддержкой и памятью, электрорегулировку пассажирского сиденья в восьми направлениях и подогрев рулевого колеса.

Также в качестве опций доступны аудиосистема Bose с 12 динамиками, спутниковое радио SiriusXM, фирменная навигационная система Mazda с функцией Off Road Navigation, светодиодная подсветка салона, функция распознавания дорожных знаков, интеллектуальная система торможения и система помощи водителю при движении в пробках.

Mazda CX-90 поступит в продажу в США по цене от 38 800 долларов за базовую комплектацию 3.3 Turbo Select до 58 500 долларов за топовую гибридную версию PHEV Premium Plus.