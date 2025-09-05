Названо число тхэквондистов, которые примут участие в “Кубке посла Кореи”

Объявлено количество тхэквондистов, которые примут участие в "Кубке посла Кореи". Соревнования пройдут шестого сентября и будут организованы Федерацией тхэквондо Азербайджана (ATF) и посольством Республики Корея в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие 145 спортсменов из 35 клубов.

В олимпийских весовых категориях будут соревноваться юноши (48 кг, 55 кг, 63 кг, 73 кг, +73 кг) и девушки (44 кг, 49 кг, 55 кг, 63 кг, +63 кг) 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

Отметим, что турнир пройдет на базе Спортивно-оздоровительного клуба Министерства по чрезвычайным ситуациям.