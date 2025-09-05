Продолжается строительство железной дороги Горадиз–Агбенд

Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд успешно продолжается.

Как передает командированный в Зангиланский район корреспондент Trend, железнодорожную линию общей протяженностью 110,4 км (140,6 км с учетом подъездных путей) планируется полностью завершить в 2026 году, передает Day.Az.

Так, проектные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 84%, строительно-монтажные работы - на 67%.

На маршруте запланировано строительство станций Горадиз, Юхары Марджанлы, Шукюрбейли, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Строительные работы ведутся в три этапа. Завершено строительство 259 водопропускных труб, 39 мостов, 4 скотопрогонов, 5 путепроводов и надземных переходов, а также 7 подземных переходов.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на 4 тоннелях, 1 мосту, 1 галерее и 3 водопропускных трубах.

В рамках данного проекта также успешно реализуется строительство самого длинного железнодорожного тоннеля в Азербайджане (1071 метр).

Представляем вниманию фоторепортаж.