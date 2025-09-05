В Баку с фасада архитектурного памятника демонтируются металлические конструкции

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре прокомментировал распространённую информацию о самовольно установленных металлических конструкциях на фасаде памятника архитектуры местного значения, расположенного на просп. Бюльбюля и ул. 28 Мая в Насиминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в Комитете, здание входит в список архитектурных памятников, охраняемых государством.

При вмешательстве Главного управления архитектуры и градостроительства г. Баку, самовольно установленные металлические конструкции, повредившие фасад памятника, в настоящее время демонтируются.

В будущем любые несогласованные вмешательства, угрожающие историческому облику архитектурных памятников, будут решительно пресекаться.