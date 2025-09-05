Задержанные в Баку граждане России встретились с членами своих семей.

Об этом сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена.

Отмечается, что по поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой данный вопрос находится под контролем представителей Национальной превентивной группы.

"Группа принимает их членов семей в аппарате, обращения рассматриваются своевременно и в рамках законодательства, предоставляется разрешение, а при необходимости оказывается помощь. Очередная встреча с их близкими состоялась на днях", - сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики.

Напомним, что исполнительный директор бакинского филиала информационного агентства "Россия Сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были задержаны в офисе агентства в Баку в ходе операции, проведённой Министерством внутренних дел (МВД) 30 июня 2025 года, и по решению Хатаинского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 июля в Баку также были задержаны две организованные преступные группы, состоящие из граждан России, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, онлайн-обороте наркотиков и кибермошенничестве.