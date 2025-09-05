Эльчин Масиев отсудит матч сборной Нидерландов

Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет главным арбитром футбольного матча между Литвой и Нидерландами в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Алияр Агаев выполнит функции четвертого арбитра. Судьями VAR будут Бенуа Мийо и Матье Верни из Франции.

Отметим, что матч группы G состоится седьмого сентября на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе.