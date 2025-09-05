https://news.day.az/sport/1778419.html Эльчин Масиев отсудит матч сборной Нидерландов Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он будет главным арбитром футбольного матча между Литвой и Нидерландами в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Алияр Агаев выполнит функции четвертого арбитра.
Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Алияр Агаев выполнит функции четвертого арбитра. Судьями VAR будут Бенуа Мийо и Матье Верни из Франции.
Отметим, что матч группы G состоится седьмого сентября на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе.
