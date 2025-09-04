Армянский реваншизм путает карту с клочком газеты

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Бывает, что история сама подбрасывает такие персонажи, которые лучше всяких трактатов показывают суть нации и её политического истеблишмента. Мовсес Акопян, бывший начальник Генштаба Армении, выступивший 2 сентября со своими "откровениями" о будущем Сюника, - именно такой персонаж. Его слова - не просто набор абсурдных тезисов. Это квинтэссенция армянской стратегической слепоты, хронического страха и патологического самообмана.

... Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении и экс-командующий так называемой "армией обороны арцаха" Мовсес Акопян сделал откровенное заявление, фактически подтвердив необратимость процессов, связанных с укреплением позиций Азербайджана в регионе. В беседе с журналистами 2 сентября он отметил, что при реализации достигнутых между Арменией и Азербайджаном договоренностей в Сюнике в долгосрочной перспективе может не остаться армян, а регион будет заселен азербайджанцами.

По словам Акопяна, на первом этапе ситуация в области может выглядеть "относительно спокойной", однако с течением времени демографические и экономические факторы приведут к тому, что соотношение будет абсолютно в пользу азербайджанцев. Он подчеркнул: "Речь идет о принципе взаимности, закрепленном в парафированном документе. Но этот принцип крайне опасен для Армении. Демографический и экономический баланс складывается таким образом, что соотношение будет один к двадцати тысячам. То есть 20 000 азербайджанцев будут пересекать границу Армении, тогда как со стороны армян, условно говоря, это сможет сделать один человек".

Акопян фактически признал, что Азербайджан обладает всеми возможностями для реализации подобных процессов. "Они благодаря позициям, занятым во время военных действий 2022 года, смогут обеспечить безопасное передвижение своих граждан по территории Армении", - заявил он.

Таким образом, слова бывшего армянского военачальника стали еще одним подтверждением неизбежности демографических и геополитических изменений в Сюнике, т.е., в Зангезуре. Армянская сторона сама признает, что перспективы для удержания региона у Еревана отсутствуют, а процесс возвращения азербайджанцев в свои исторические земли - лишь вопрос времени.

Эти заявления вызвали широкий резонанс в армянском обществе, так как прозвучали из уст человека, занимавшего ключевые должности в военной системе страны и участвовавшего в оккупационной политике в Карабахе.

Но сперва поговорим о том, что же такое "Сюник"?

Зангезур как географическое и этнокультурное название существовал задолго до появления термина "Сюник". В азербайджанских и тюркских источниках XIX - начала XX веков именно Зангезур фигурирует как часть исторических ханств - Карабахского и Нахчыванского. После ликвидации Карабахского ханства Зангезурский уезд (Zəngəzur qəzası) стал административной единицей Елизаветпольской губернии Российской империи.

То есть для всего региона в официальной картографии и документах того времени использовался именно азербайджанский топоним.

Армянская историография с конца XIX века начала активно вводить в оборот название "Сюник" (от "наидревнейшего армянского наименования княжества", якобы существовавшего - еще бы, кто бы сомневался - в средневековье). Это было не просто культурное переименование, а идеологический проект: армянская интеллигенция и церковные круги стремились закрепить в сознании новый топоним, чтобы подвести под него территориальные притязания.

Решающим стал 1920-1921 год, когда большевики под давлением армянских вооруженных формирований и при активной поддержке Москвы передали Зангезур Армении. С этого момента начался процесс искусственного "затирания" азербайджанской топонимики.

В советской Армянской ССР официально утвердили "Сюник", а азербайджанские названия деревень, рек и гор либо заменялись, либо искажались.

В XX веке армянская диаспора на Западе активно продвигала именно "Сюник", связывая его с "древним армянским наследием". Постепенно этот термин стал доминировать в академической и дипломатической среде. В международных организациях он закрепился не из-за объективной исторической точности, а из-за давления армянского лобби.

Так вот, сегодня Баку последовательно возвращает в оборот Зангезур - как в историческом, так и в политическом контексте. Термин "Зангезурский коридор" стал частью современной геополитики, символизируя не только транспортный проект, но и восстановление исторической памяти.

Таким образом, спор о названии - это не лингвистика и не этнография, а борьба за интерпретацию прошлого и будущего региона.

Идем дальше...

Абсурд как стратегия - в этом вся армянская риторика последнего времени. Когда Акопян, бывший командующий армией так называемого "Арцаха", с серьёзным видом вещает о том, что если реализовать договорённости между Баку и Ереваном, то в Зангезуре "в долгосрочной перспективе не останется армян", хочется вспомнить не только советских сатириков, но и античных прорицателей, которым мерещились концы света при каждом затмении. Только у Гомера апокалипсис был художественным образом, а у Акопяна - плохо скрытая истерика, поданная в жанре дешёвой проповеди. Если у бабушки был бы хвост - она была бы автобусом. Если Зангезур соединят дороги и железные линии - армяне исчезнут? Какая убогая логика!

Что же скрывается за этим риторическим фейерверком? Никакой "азербайджанской колонизации" нет и быть не может. Речь идёт о транспортных артериях, которые оживят регион, как свежая кровь оживляет организм. Дороги и рельсы, открытые коридоры и туннели - это не оружие этнической чистки, а инструменты торговли. На саммите ШОС в Астане летом 2025 года и на переговорах в Брюсселе речь шла именно о разблокировке коммуникаций. Миллиарды долларов инвестиций Азербайджана в дороги и логистику - это не экспансия, а инфраструктура. Но вместо того, чтобы подсчитать выгоды, армянская элита вновь играет на струнах "этнической катастрофы", выставляя себя вечной жертвой.

Особенно смешит арифметика Акопяна: "20 тысяч азербайджанцев против одного армянина". Это даже не математика, это психиатрический диагноз. Цифры говорят другое: только транзит через Зангезурский коридор способен приносить Армении до 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Это не бакинская пропаганда, а оценки международных транспортных агентств. В то время как армянская экономика в первом полугодии 2025 года просела на 6,8%, экономика Азербайджана показала рост на 4,3%. Кто в действительности исчезает? Азербайджан строит будущее, а Армения по-прежнему живёт в фобиях прошлого.

Когда Акопян говорит: "Азербайджан не отказывается от применения силы", - это звучит как издёвка истории. Ведь именно Армения более трёх десятилетий удерживала Карабах под оккупацией, изгнав из своих домов более 700 тысяч азербайджанцев. Именно Армения в 2022 году посылала диверсионные группы на границу, чтобы спровоцировать новую эскалацию. Сегодня же Азербайджан заключает соглашения о совместной охране границ с Ираном, проводит консультации с Турцией и Россией, обсуждает проекты в Ташкенте с государствами Центральной Азии. Баку вкладывается в мир, а Ереван снова роет виртуальные окопы и бормочет про "турко-азербайджанский заговор".

Сарказм судьбы в том, что Армения боится дорог, а не танков; мостов, а не пушек. Абсурд стал её стратегией: там, где весь мир видит экономику и торговлю, армянская элита видит только "угрозу этнического исчезновения". Но, как сказал бы Гегель, история повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй - как фарс. Армения трагически проиграла войну, и теперь её политики пытаются превратить экономический шанс в фарс политической истерии.

Зангезурк для армянской политической мифологии - это не просто область, а последний бастион, в котором слышится эхо тысячелетних стенаний о "вечной осаде". Но символы, как известно, плохо кормят и еще хуже лечат: в экономике они годятся лишь для плакатов, но не для кошелька. И пока Акопян размахивает руками, пугая собственный народ видениями "исчезновения армян", суровая статистика хладнокровно фиксирует: за два последних года население Зангезура сократилось более чем на 8%. Это не "азербайджанская экспансия", это банальное бегство - от нищеты, безработицы и чувства безысходности.

Азербайджан не собирается "заселять" Зангезур - у него своих задач с избытком. Агдам, превращающийся из призрака войны в город будущего, Физули, Зангилан, где строятся новые школы, аэропорты, больницы - все это реальные проекты, а не фантомы "вечной осады". Но армянской элите удобнее прятаться в мифологию, чем признать: государство не удерживает своих граждан, оно проигрывает не войну, а мир.

За словами Акопяна стоит философия страха, философия вечного караула. Это мировоззрение крепости, которая боится не только врагов, но и самого воздуха перемен. "Нас хотят уничтожить", "нас окружили враги" - эти мантры давно стали своего рода опиумом для армянской политики. Как писал Маркс, религия - это опиум народа. В Армении религию давно заменил страх.

Но мир 2025 года не оставляет места для старых мифов. Евразия перекраивается новыми маршрутами, коридорами и альянсами. Зангезур перестает быть географией и превращается в логистический нерв, в артерию, связывающую Каспий, Центральную Азию и Турцию с Европой. И в этот момент Армения, цепляясь за свои фобии, похожа на героя древнегреческой трагедии, который видит знаки судьбы, но идет прямиком к гибели.

Армянские генералы и политики любят говорить о "сохранении идентичности", но забывают простую истину: идентичность не выживает в изоляции. В гетто можно сохранить только страх и тоску. А в открытых маршрутах - жизнь, торговлю, развитие. И если Армения продолжит слушать своих апокалиптиков, она исчезнет не от "врагов снаружи", а от пустоты внутри.

Когда в XVI веке испанцы осаждали Гранаду, арабы внутри города спорили о теологии и пересчитывали пророчества. Они утратили реальность, и в тот момент крепость перестала быть крепостью. То же самое происходит сегодня в Сюнике: вместо экономического развития - призраки "осады", вместо дорог и заводов - лозунги. Но, как писал Пастернак, "во всем мне хочется дойти до самой сути". А суть проста: Армения теряет Зангезур не из-за Азербайджана, а из-за собственной слабости, своей же политической мифологии, которая давно превратилась в гирю на шее государства.

Вопрос не в том, "выстоит ли Сюник". Вопрос в другом: выстоит ли Армения против собственного страха? Или превратится в музей символов, где нет посетителей?

Мовсес Акопян - это не военный эксперт, это шаман заброшенного стойбища, жрец культа страха, который вместо компаса размахивает костями собственных комплексов. В его речах нет стратегии, как нет логики у мага, вытаскивающего из рукава подгорелые карты Таро. Он не анализирует - он колдует. Его "прогнозы" - это не разведсводки, а фантомные боли проигранных войн, психиатрический дневник армянской элиты, которая путает геополитику с мистическим камланием.

Зангезур у него превращается в "будущую азербайджанскую колонию". Какая убогая метафора! Колония - это когда к вам приплывают караваны и пароходы, привозят товары и вывозят ресурсы. А Зангезур сегодня - это запертая дверь, за которой слышно только эхо пустых амбиций. Колонией становится не земля, а мозг, если он навсегда окопался в мифологии XIX века. И если Армения продолжит слушать этих шаманов-генералов, Зангезур превратится не в колонию, а в каменную пустыню, как античные города Малой Азии, где остались только руины и пересохшие колодцы.

История, как беспощадный учитель, не раз показывала: те, кто путает карту с картинкой в своей голове, исчезают вместе со своей иллюзией. Византия верила в своё "богоизбранное" право - и не заметила, как реальность смела её стены. Советский Союз строил мир будущего на фантомах идеологии - и в одночасье рассыпался в прах. Армянский национализм сегодня стоит в том же ряду: он строит мир из лжи и страха, а не из экономики и дипломатии. В долгосрочной перспективе исчезнут не армяне в Сюнике, а сама логика армянского национализма, основанного на панике и культовом мышлении.

Опасно ли? Да! Опасно верить в "пророчества" Акопяна, потому что они не предупреждают о будущих угрозах, а заражают общество вирусом поражения. Опасно - жить мифами, когда регион строит дороги, порты, энергетические коридоры. Опасно - путать собственные кошмары с реальностью, потому что тогда вместо прогресса приходит стагнация.

Главный диагноз Армении сегодня - это не внешняя угроза. Главный диагноз - это внутренние жрецы страха, которые ведут народ не к безопасности, а к национальному самоубийству. Армения живет в театре теней, где вместо реальной политики - страшилки от "генералов-оракулов". Но всякий театр теней заканчивается одинаково: занавес опускается, свет гаснет, зрители уходят, и никому уже не интересно, что шаман бормочет в темноте.

История не терпит самозваных пророков. Она проходит по ним, как плуг по камню, оставляя лишь пыль и трещины. И если сегодня армянские "оракулы" снова рисуют на стенах тени империй, завтра они же будут стоять у руин, оправдываясь перед собственным народом.

Потому что будущее не строят заклинаниями, будущее строят дорогами, электричеством и торговлей. Армения же сегодня застряла в позе монаха, молящегося перед развалинами, - и в этой молитве нет жизни, только страх и тоска.

Зангезур не станет "колонией".

Зангезур рискует стать пустым словом на карте, если Армения не проснется. Колонией здесь становится не территория, а народ, который добровольно сдает себя в рабство мифам. И это рабство страшнее любой оккупации, потому что оно не оставляет ни сопротивления, ни надежды.

В театре теней всегда один конец: сцена пустеет, шаманы исчезают, а в зале гулко стучат шаги тех, кто выбирает реальность, а не фантомы. Армения еще может решить, кем она будет - актером в спектакле чужих кошмаров или строителем своей страны. Но время утекает, и чем дольше она слушает своих "жрецов страха", тем быстрее превращается из государства в эпитафию.

История уже готовит для нее надпись - не о победе, а о бессмысленном бегстве от самого себя.