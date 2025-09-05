Учредитель компании ACWA Power направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Учредитель и председатель совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммад Абунайян направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

От имени компании ACWA Power передаю Вам и гордому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю подписания 8 августа 2025 года в Вашингтоне исторической Совместной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Под Вашим дальновидным руководством Азербайджан одержал решительную победу в 44-дневной Отечественной войне, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность. Сегодня Вы превратили этот военный успех в дипломатический триумф, который сформирует будущее региона, обеспечит справедливый и прочный мир.

Это достижение демонстрирует Вашу твердую приверженность стабильности и процветанию Вашей страны, а также Вашу способность руководить с дальновидностью и решительностью, превращая вызовы в возможности для устойчивого прогресса.

Как компания ACWA Power, мы гордимся тем, что стали свидетелями этого важного момента в истории Азербайджана, и остаемся приверженными поддержке устойчивого развития страны в эту новую эпоху мира и сотрудничества.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности во имя более яркого будущего Азербайджана, прошу принять мои наилучшие пожелания", - говорится в письме.