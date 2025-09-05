Neuralink частично вернёт зрение незрячим пациентам

Основанная Илоном Маском компания Neuralink, специализирующаяся на создании нейроимплантов, планирует в 2026 году провести первую операцию по восстановлению зрения у полностью слепых пациентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, комментируя сообщения о проведении первой операции в Канаде, Илон Маск заявил: "Мы намерены в следующем году частично восстановить зрение полностью слепого человека".

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что к 2031 году компания планирует ежегодно устанавливать нейроимпланты до 20 тысячам пациентов.

В будущем компания намерена предложить как минимум три версии чипов. Так, Neuralink представит систему Blindsight, предназначенную для восстановления зрения у незрячих, устройство для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона, а также систему телепатии, позволяющую управлять компьютерами и другими устройствами силой мысли.