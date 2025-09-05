В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят одну из самых высокооцененных игр

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стала доступна популярная и одна из самых высокооцененных игр 2014 года от студии ustwo games - Monument Valley. Она доступна на главной странице в разделе "Бесплатные игры", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Головоломка Monument Valley продолжает удерживать статус одного из самых заметных проектов в жанре. Игра рассказывает историю принцессы Иды, которая отправляется в путешествие в поисках прощения, преодолевая уровни, основанные на оптических иллюзиях и меняющемся окружении.

Проект включает десять уровней, прохождение которых занимает в среднем полтора-два часа. Изначально релиз состоялся на мобильных устройствах, однако позднее игра была портирована и на другие платформы. В дальнейшем разработчики выпустили также вторую и третью части серии.

Monument Valley получила высокие оценки как от профильных изданий, так и от пользователей. Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 89 из 100, а в Steam у игры 98% положительных отзывов.