В Ливане обсудят разоружение «Хезболлы»
Правительство Ливана сегодня обсудит план по разоружению организации "Хезболла".
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, с этой целью будет проведено заседание правительства.
Отметим, в прошлом месяце правительство распорядилось о передаче оружия "Хезболлой" до конца года.
В свою очередь, организация неоднократно подчёркивала, что не собирается сдавать своё оружие.
