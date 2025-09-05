В Ливане обсудят разоружение «Хезболлы»

Правительство Ливана сегодня обсудит план по разоружению организации "Хезболла".

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Arabiya, с этой целью будет проведено заседание правительства.

Отметим, в прошлом месяце правительство распорядилось о передаче оружия "Хезболлой" до конца года.

В свою очередь, организация неоднократно подчёркивала, что не собирается сдавать своё оружие.