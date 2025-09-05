https://news.day.az/sport/1778503.html В Баку пройдет третий этап Лиги по дзюдо среди мужчин 9 сентября состоится III тур Лиги по дзюдо среди мужчин. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на татами выйдут 253 спортсмена, представляющие 43 клуба и спортивных общества, которые будут бороться за медали в семи весовых категориях. Отметим, что это заключительный тур Лиги текущего года.
Отметим, что это заключительный тур Лиги текущего года. По итогам соревнований будет сформирован рейтинг спортсменов.
Состязания пройдут в поселке Говсан, в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вход для зрителей свободный.
