В Баку пройдет третий этап Лиги по дзюдо среди мужчин

9 сентября состоится III тур Лиги по дзюдо среди мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на татами выйдут 253 спортсмена, представляющие 43 клуба и спортивных общества, которые будут бороться за медали в семи весовых категориях.

Отметим, что это заключительный тур Лиги текущего года. По итогам соревнований будет сформирован рейтинг спортсменов.

Состязания пройдут в поселке Говсан, в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вход для зрителей свободный.