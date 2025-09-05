В Алматы изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Комитетом национальной безопасности Казахстана реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Kazinform.

Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.

Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.

По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.