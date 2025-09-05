https://news.day.az/world/1778444.html В Алматы изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина - ВИДЕО Комитетом национальной безопасности Казахстана реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Kazinform. Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.
В Алматы изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина - ВИДЕО
Комитетом национальной безопасности Казахстана реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Kazinform.
Своевременно принятыми мерами в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма.
Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
