Выход там же, где и вход

Автор: Акпер Гасанов

Это - пример того, сколь ошибочны попытки ставить телегу впереди лошади. Увы, именно со стороны России мы раз за разом видим такого роды потуги. Особенно усердствует на этом поприще официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На сей раз она заявила, что "освобождение россиян, находящихся в заключении в Азербайджане, может стать "важным шагом на пути к нормализации отношений".

Произнесено все это было на полях Восточного экономического форума. По ее словам, тема подробно обсуждалась 22 августа в Астрахани на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"До азербайджанской делегации была детально доведена позиция нашей страны", - подчеркнула Захарова. Дальше было еще интереснее.

Москва, по словам Захаровой, направляла запросы о состоянии здоровья задержанных россиян и предоставлении им медицинской помощи, а также об очередном, четвертом посещении соотечественников консульскими сотрудниками. Однако, как отметила она, "ответа и согласия от Баку пока не поступило". Чтобы было понятнее, объясню проще - азербайджанская сторона вежливо выслушала пожелания российской стороны, но не более того.

И тут имеет смысл напомнить предысторию этих событий. Итак, 30-31 июня в Баку были задержаны глава бакинского филиала "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация имущества, приобретенного преступным путем.

Азербайджанская сторона также заявила, что они действовали как сотрудники ФСБ под прикрытием. Где, в какой стране мира, обвиняемых в столь тяжких преступлениях, легко и просто отпускают на свободу? Ответ очевиден - нигде. А в России, официальным представителем МИД которой является М.Захарова, и вовсе людей арестовывают и объявляют "иноагентами" за озвученные мысли, а даже не за совершенные действия.

Кроме того, также напомню, в Баку были задержаны восемь граждан России. Суд, состоявшийся 1 июля, приговорил их к четырехмесячному сроку по обвинениям в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-продаже запрещённых веществ, киберпреступлениях (кибермошенничество, интернет-трафик наркотиков). В самой России за такое тоже арестовывают и приговаривают к различным тюремным срокам.

Так что, М.Захаровой не стоит даже пытаться оказывать давление на Азербайджан, по сути ставя под сомнение справедливость и обоснованность действий в отношении задержанных россиян. Их судьба будет решена не в Москве, а в Баку. При этом, даме из МИД РФ стоит вспомнить о том, что эти аресты произошли на фоне острого дипломатического конфликта между Москвой и Баку, усугубившегося после задержаний в Екатеринбурге азербайджанцев в конце июня.

На всякий случай, вдруг у М.Захаровой амнезия, напомню хронологию. Итак, в декабре прошлого года был сбит самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший полет по маршруту Баку - Грозный, в результате чего погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника. Это была ужасная трагедия.

"Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство", - заявил в интервью интервью телеканалу Al Arabiya Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ровно такой же позиции он придерживался с первых часов трагедии, вину за которую российская сторона до сих пор пытается отрицать.

Причем, несмотря на то, что у Азербайджана есть все доказательства вины российской стороны. И отечественные СМИ не раз писали об этом, указывая на то, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL был поражён российской системой ПВО "Панцирь-С". Более того, наша страна передала российской стороне всю неопровержимую информацию на сей счет - с именами, фамилиями , воинскими званиями тех, кто виноват в этой трагедии.

Но в России предпочли отрицать очевидное. Более того, российская политическая риторика и медийное поле стали изобиловать угрозами в адрес Азербайджана. Депутаты Госдумы и телевизионные пропагандисты позволили себе шантаж и оскорбления, в адрес нашего государства. Более того, начались репрессии в отношении представителей азербайджанской диаспоры в России.

"Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа.

"Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в том же интервью телеканалу Al Arabiya.

Увы, примеры давления на проживающих в России азербайджанцев, есть и по сей день. Соответственно, если в РФ действительно рассчитывает на нормализацию отношений с Азербайджаном, то первым шагом должно стать официальное признание своей вины за сбитый самолет авиакомпании AZAL. Без наказания виновных, без компенсаций семьям погибших - любое заявление о "дружбе" будет лишь пустым звуком.

Не менее важно прекратить гонения на азербайджанцев в России, независимо от их гражданства. Следует провести объективные расследования по факту трагической гибели братьев Сафаровых в Екатеринбурге с обязательным привлечением азербайджанской стороны. И наконец, должны быть остановлены кремлёвские пропагандисты, политики и депутаты, которые годами лгали и продолжают лгать об Азербайджане и его руководстве. Вот все это в Баку и могут посчитать "важным шагом на пути к нормализации отношений". Выход, сообщаю М.Захаровой, там же, где и вход.