В Германии заключенный попытался сбежать из тюрьмы - ВИДЕО
В Германии заключенный попытался сбежать из тюрьмы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Однако попытка не закончилась успехом. Он повис на колючей проволоке.
Представляем вашему вниманию данное видео:
