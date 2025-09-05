Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok

Компания Lenovo на выставке IFA 2025 в Берлине представила ноутбук ThinkBook VertiFlex с дисплеем, который может разворачиваться на 90 градусов и работать в портретном режиме. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне VertiFlex напоминает классический 14-дюймовый рабочий ноутбук, однако при нажатии на край в верхнем правом углу экран поворачивается внутри корпуса, переходя в вертикальное положение. По мнению компании, подобное решение особенно удобно при использовании устройства в связке с внешним монитором или для интеграции с приложением Lenovo Smart Connect, которое позволяет управлять Android-смартфоном и передавать файлы.

Lenovo не стала раскрывать подробные технические характеристики ноутбука. Однако журналисты отметили, что у прототипа предусмотрены два порта Thunderbolt, один USB-A, а также разъемы HDMI и 3,5-мм порт для наушников. Толщина ноутбука составляет 17,9 мм, вес - 1,39 кг.

В компании подчеркнули, что VertiFlex легко масштабируется под различные форм-факторы, а его простая конструкция увеличивает шансы концепта превратиться в серийный продукт. Когда подобные ноутбуки могут появиться в продаже, не уточняется.