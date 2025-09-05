https://news.day.az/world/1778313.html США, Япония и Южная Корея проведут совместные учения Активная фаза трехсторонних ежегодных военных учений Freedom Edge с участием вооруженных сил Республики Корея, США и Японии пройдут 15-19 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).
США, Япония и Южная Корея проведут совместные учения
Активная фаза трехсторонних ежегодных военных учений Freedom Edge с участием вооруженных сил Республики Корея, США и Японии пройдут 15-19 сентября.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).
В публикации отмечается, что учения планируют провести в международных водах у южнокорейского острова Чеджудо.
"Участники маневров укрепят свой многодоменный оперативный потенциал в таких областях, как море, воздух и киберпространство, и повысят свою функциональную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества", - говорится в заявлении ОКНШ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре