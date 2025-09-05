Пользователей Android призвали срочно обновить систему

Google сообщила о выпуске срочного обновления безопасности для Android после выявления 84 уязвимостей, две из которых активно используются злоумышленниками.

Как передает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете компании.

Особое внимание уделено уязвимости нулевого дня CVE-2025-38352, позволяющей повышать привилегии в ядре Android. Она была впервые зафиксирована в июле 2025 года в атаках на пользователей Linux, однако теперь получила подтверждение эксплуатации и в Android. Вторая критическая уязвимость - CVE-2025-48543 - затрагивает компонент Android Runtime и также открывает возможность повышения прав доступа.

По данным Google, под угрозой находятся устройства под управлением Android 13-16. Пользователям настоятельно рекомендуется установить обновления в кратчайшие сроки. Также отмечается, что часть уязвимостей затрагивает смартфоны с Android 12 и более ранними версиями. В Google советуют прекратить использование таких устройств из-за отсутствия поддержки безопасности.

Журнал Bleeping Computer уточняет, что изначально CVE-2025-38352 не классифицировалась как активно эксплуатируемая, однако в последние месяцы ситуация изменилась. Эксперты указывают, что рост атак подтверждает необходимость оперативного обновления экосистемы Android.