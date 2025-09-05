Раскрыта судьба наследства дизайнера Джорджо Армани

Дизайнер Джорджо Армани оставил наследство своей сестре. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди наследников называются 86-летняя сестра дизайнера Розанна, две его племянницы Роберта и Сильвана, а также племянник Андреа Камерана. По информации СМИ, компания Giorgio Armani S.p.A. отчиталась о выручке в $2,7 миллиарда, а сам дизайнер владел яхтой за €60 миллионов и недвижимостью в Милане, Париже, Сан-Тропе и Санкт-Морице.

В 1974 году Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. А позже друг Армани, архитектор Серджо Галеотти уговорил его открыть свою компанию и взял на себя ее финансовое руководство. Под его руководством были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.