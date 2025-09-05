Трамп пригрозил ЕС

Президент США Дональд Трамп пообещал ответить Европейскому союзу (ЕС) на штрафы в отношении компаний Google и Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, Европа "ударила" по Google штрафом в размере 3,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что ЕС "фактически забрал деньги", которые могли быть инвестированы в американскую экономику. Трамп также обвинил Брюссель в том, что он "заставил" Apple выплатить 17 миллиардов долларов.

"Они должны получить свои деньги обратно! Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью. Я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы", - написал он, пригрозив повышением пошлин.