ПАСЕ превратилось в сцену для армянских слез

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"Любой мир не имеет смысла, пока есть пленные. Настоящая стабильность не может быть построена на страданиях пленных". С таким заявлением сегодня выступил член делегации Национального собрания Армении в ПАСЕ, депутат фракции "Армения" Армен Геворгян. Его речь прозвучала на заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

По словам Геворгяна, в адрес организации якобы "поступают тревожные сообщения о тяжелом психическом состоянии армянских пленных, содержащихся в Баку, некоторые из которых предпринимали попытки самоубийства после прекращения визитов Международного Комитета Красного Креста". Он отметил, что "уже почти два месяца пленные находятся в полной изоляции и лишены контакта с независимыми международными организациями".

Геворгян подчеркнул, что "несмотря на Вашингтонскую декларацию от 8 августа 2025 года, прогресса в вопросе освобождения пленных не зафиксировано. По его словам, армянские заключенные, включая бывших лидеров Карабаха, используются как "политические пешки" в переговорном процессе".

И в конце он призвал "ПАСЕ обеспечить немедленный доступ гуманитарных миссий к заключенным в Баку, содействовать их освобождению, а также рассмотреть вопрос о введении адресных санкций против должностных лиц Азербайджана".

Еще бы - Армен Геворгян вышел в ПАСЕ и снова сыграл свою излюбленную роль - жертвы вселенской несправедливости, оплакивающей мифических "пленных". Его речь была похожа на плохую репетицию в провинциальном театре: текст дрожит, слезы нарисованы, аргументы выдуманы, а зрительный зал давно зевает. Но что особенно поразительно - он умудрился сравнить ситуацию с ХАМАС, словно сам не понимая, что тем самым подставляет собственную страну: если Азербайджан "как ХАМАС", то кто же тогда Армения? Те, кто десятилетиями держали под оккупацией Карабах, разрушали города и выжигали села, выгоняли миллион человек из домов? Это, выходит, уже не терроризм, а "борьба за права человека"?

На словах у Геворгяна - "страдания пленных", "изоляция", "самоубийства". Но фактов - ноль. Международный комитет Красного Креста, на который он ссылается, действительно приостанавливал свою деятельность в Азербайджане - но исключительно из-за того, что Армения и ее лоббисты использовали даже гуманитарные визиты для политических спекуляций. В июне МККК встречался с заключенными, а вот "тревожные сообщения" Геворгян берет, очевидно, из собственного воображения, где любое слуховое эхо легко превращается в "международный доклад".

А теперь обратимся к цифрам. С 2020 года Азербайджан передал Армении свыше 170 военнопленных, причем многие из них были возвращены в результате прямых договоренностей при посредничестве России и ЕС. Бакинские власти выпустили даже тех, кто обвинялся в терактах, чтобы продемонстрировать добрую волю.

А теперь внимание: в самой Армении до сих пор нет ответа, где находятся азербайджанцы, пропавшие без вести еще в 90-е годы. По данным Госкомиссии Азербайджана по военнопленным, пропавшим без вести числятся более 3890 человек. В Шуше, Агдаме, Физули, на освобожденных территориях регулярно находят массовые захоронения. В них - следы пыток, руки связанных людей, простреленные черепа. Вот вам и "стабильность на страданиях". Только страдания - чужие, но о них Геворгян предпочитает молчать.

Саркастически выглядит его призыв "освободить всех заключенных". Кого именно? Тех, кто после окончания войны тайно пробрался на азербайджанскую территорию, заминировал дороги и убил мирных жителей? Или бывших лидеров сепаратистского режима, которые на протяжении десятилетий провозглашали лозунги о "великой независимости" Карабаха, а теперь пытаются предстать "узниками совести"? Можно ли считать "политической пешкой" человека, который подписывал приказы об этнической чистке и депортациях? Это не пешки, господин Геворгян, это фигуры другой доски - фигуры военного трибунала.

В своей пламенной речи он призывает ПАСЕ "добиться санкций" против Азербайджана.

Ах, как знакомо! Сначала Армения двадцать лет игнорировала все резолюции ООН о выводе войск с оккупированных территорий, потом удивлялась, что мир не спешит ее поддерживать. Теперь та же песня: "санкции, давление, международные расследования".

Но почему-то никакие расследования не нужны в отношении фактов варварского разрушения азербайджанских городов, уничтожения 67 мечетей, превращения их в свинарники. Там, видимо, "пленных" не было, и потому моральное чутье господина Геворгяна почему-то притупилось.

Ирония в том, что все эти стенания о "мире без смысла" звучат в тот момент, когда сам Азербайджан открыто предлагает заключить мирный договор. Документ, который положил бы конец войне раз и навсегда. Но в Армении - будь то Пашинян, будь то его оппозиционеры вроде Геворгяна - не могут решиться на честный шаг. Ведь тогда исчезнет вечная тема для политических спекуляций. Тогда не получится в ПАСЕ разыгрывать карту "пленных", "заложников" и "страданий". Тогда придется говорить правду о том, кто на самом деле держал в плену не людей, а целый регион.

Геворгян в своем выступлении напоминает мне торговца на базаре, который продает тухлые яблоки, но уверяет, что это золотые апельсины. Только проблема в том, что покупатель - международное сообщество - уже научилось отличать запах гнили от запаха цитрусовых.

В 2020 году Азербайджан показал, что в мире XXI века невозможно вечно держать под замком чужие земли, прикрываясь выдуманными лозунгами. И теперь никакие "страдания пленных" не спасут Армению от правды: пленными остаются не те, кто сидит в бакинских тюрьмах, а те, кто в Ереване все еще закован в кандалы собственной мифологии.

Вот почему речь Геворгяна - это не манифест гуманизма, а спектакль жалкого уровня. Сюжет старый, актер плохой, зритель устал. И единственный вывод, который можно сделать: если мир "не имеет смысла" для Армена Геворгяна, то, возможно, проблема вовсе не в мире, а в его понимании реальности. Потому что реальность - упрямая, как камень в Карабахе: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и никакие словесные экзерсисы в ПАСЕ этого не изменят.

Хотите говорить о пленных, господин Геворгян? Начните с собственных архивов, где хранятся имена почти четырех тысяч пропавших азербайджанцев. Начните с фотографий массовых могил в Ходжалы, Физули и Шуше. Начните с того, что в Армении до сих пор не наказаны убийцы женщин и детей. А пока вы не сделали этого, ваши речи в ПАСЕ будут восприниматься не как гуманитарный крик, а как жалкая комедия - комедия, где актер забыл, что зритель давно читает настоящие отчеты, смотрит на настоящие цифры и видит настоящие факты.

Армен Геворгян в ПАСЕ - это как человек, который приходит в банк, просит кредит и при этом уверяет, что работать никогда не собирался. "Дайте мне всё, потому что я несчастный". И ПАСЕ, конечно, должно аплодировать стоя.

Он говорит: "Любой мир не имеет смысла, пока есть пленные". Простите, а двадцать восемь лет, когда у Армении под замком были азербайджанские города и села - это был "мир со смыслом"? Когда в Агдаме вместо мечетей стояли свинарники, когда в Физули не осталось ни одного дома, когда в Лачине поселились переселенцы из Сирии и Ливана - это тоже "осмысленный мир"? Может, смысл мира по версии Геворгяна заключается в том, что армянские политики десятилетиями сидели на чужом и думали, что это навсегда?

Геворгян жалуется, что Международный комитет Красного Креста "прекратил работу". Какая драма! Как будто речь идет не о технической приостановке визитов, а о конце света. Вы заметили, как ловко он жонглирует словами? "Попытки самоубийств", "изоляция", "отсутствие информации". Прямо роман Достоевского в стиле "Записки из мертвого дома". Только вот беда: фактов нет. Ни одной фамилии, ни одного конкретного случая, ни одного документа. Просто слова. Пустые, как армянская экономика без дотаций диаспоры.

А еще он сравнил Азербайджан с ХАМАС. Ну разве это не гениально? Видимо, в Ереване настолько заигрались в политическую географию, что путают карту Южного Кавказа с сектором Газа. Может, господин Геворгян и сам втайне мечтает о статусе "лидера сопротивления"? Только вот разница одна: ХАМАС прячется в туннелях, а Армения десятилетиями пряталась за чужими границами. И итог - одинаковый: крах.

Вишенка на торте - требование санкций против Азербайджана. Ах, как знакомо! Это как вор, пойманный на месте преступления, требует посадить полицейского "за превышение полномочий". Армения двадцать лет игнорировала четыре резолюции Совбеза ООН (822, 853, 874, 884), а теперь ее делегаты возмущены, что Азербайджан их исполнил. Это примерно как если сосед вернул свою квартиру, а захватчик кричит: "Вы не имели права, вызываем ЖЭК!"

А что насчет "живых инструментов политической манипуляции"? Так Геворгян называет карабахских армян, бывших лидеров террористической хунты, арестованных в Баку. Но позвольте, это же именно они были инструментами! Инструментами армянской политики, которая двадцать лет держала регион в заложниках. Теперь, когда инструмент сломан и отправлен в коробку - простите, в СИЗО - Армения вдруг вспомнила о "правах человека".

Кстати, о правах. Может, Геворгян расскажет, где права тех 3890 азербайджанцев, пропавших без вести? Где права жителей Ходжалы, убитых в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года? Где права тех, кто до сих пор не может похоронить своих родных, потому что их кости находят в массовых захоронениях? Или эти права в армянской арифметике не считаются? У них там особая математика: свои - "пленные", чужие - "не существует".

И, наконец, главный шедевр речи: "Мир не имеет смысла". Тут я вынужден согласиться. Да, мир действительно не имеет смысла - для тех, кто привык жить на чужой земле и считать это нормой. Мир не имеет смысла для тех, кто строил карьеру на лжи и мифах. Мир не имеет смысла для тех, кто на международных трибунах изображает из себя гуманиста, а дома готовит новые поколения к реваншу.

Так что, господин Геворгян, ваш монолог в ПАСЕ - это не речь политика. Это жалоба проигравшего игрока в казино, который двадцать лет ставил на черное, а выпало красное. Вы разорены, но пытаетесь убедить публику, что "игра нечестная". А публика уже знает: вы просто плохой игрок.

Армен Геворгян, стоящий в ПАСЕ, - это не политик, а плакальщица на чужих похоронах: слезы нарисованы, голос дрожит, слова пусты. И вот он орет о "пленных". О ком? О тех, кто таскал взрывчатку по азербайджанским дорогам после подписания капитуляции? О тех, кто минировал поля, где должны были снова расти виноградники, а не взрываться тракторы? О тех, кто десятилетиями держал в плену не людей, а целый регион?

Когда Армения захватила 20% территории Азербайджана, она держала в плену миллион беженцев. А теперь, когда его "героев" судят по закону, он визжит о "страданиях". Как же так: страдать должны только азербайджанцы, правда, Армен?

Его речи про "изоляцию", "депрессию" и "попытки самоубийства" - пустой звук. Нет имен, нет фактов, нет доказательств. Одни слухи, пересказанные на уровне "соседка сказала". Азербайджан между тем возвращает пленных: больше 170 человек было передано Армении с 2020 года. А что сделала сама Армения? Где азербайджанцы, пропавшие в 90-е? Где 3890 человек, чьи кости до сих пор находят в массовых захоронениях? Геворгян не слышит. У него избирательный слух: "своих" он слышит даже из космоса, а чужие - не люди, а статистика, которую можно вычеркнуть.

И вот эта фарсовая труппа в лице Геворгяна приходит в ПАСЕ и требует санкций против Азербайджана. Смешно до тошноты. Это как если бы маньяк пришел в суд и требовал наказать своих жертв "за сопротивление". Это как если бы вор, пойманный с поличным, подал жалобу в ООН: "А почему меня арестовали? Это же нарушение прав человека!"

Геворгян клянчит санкции, как попрошайка на вокзале мелочь. Только у попрошайки в руках грязная кружка, а у него - миф про "пленных". Разница одна: попрошайка хотя бы честен, он говорит прямо: "Дайте на хлеб". А Геворгян - лжет, плачет и гримируется под гуманиста.

На самом деле его речь - это не защита "пленных". Это защита собственного политического банкротства. Армения проиграла, Армения лишилась оккупации, Армения потеряла рычаги давления. И вот теперь Геворгян с трибуны пытается удержать хоть что-то: хотя бы жалость, хотя бы пару фальшивых аплодисментов, хотя бы еще одну резолюцию. Но мир устал. Мир больше не покупает тухлый армянский товар.

"Мир не имеет смысла", - говорит он. И тут, пожалуй, правда. Для Армении мир не имеет смысла, потому что мир означает конец их вечной роли "жертвы". Мир - это конец бесконечных криков про "геноцид", "пленных", "заложников". Мир - это начало новой эпохи, где нужно работать, строить, договариваться, а не ныть и требовать. Вот почему Армения боится мира, как вампир боится солнечного света.

И потому слова Геворгяна - не политика, не дипломатия и даже не театр. Это визг на помойке. Это жалобный вой шакала, которого выгнали из чужого курятника. Это последняя истерика человека, чья страна привыкла жить на чужом, а теперь осталась голой, нищей и лживой.

История уже поставила точку: Карабах - Азербайджан. А вы, господин Геворгян, - всего лишь сноска мелким шрифтом, которую скоро забудут. Ваша речь в ПАСЕ - это не "послание миру". Это записка из прошлого, пахнущая нафталином, пропитанная слезами и ложью.

И вот теперь - да, занавес. Но не мягкий бархатный, а тяжелый, железный, гремящий, как дверь камеры. И за этой дверью - вся ваша политика, вся ваша ложь, вся ваша фальшь. Там вам и место.