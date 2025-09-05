В Британии сменился министр иностранных дел
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер произвел масштабные кадровые перестановки в правительстве. Новым главой министерства иностранных дел назначена бывший министр внутренних дел Иветт Купер.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщила канцелярия главы правительства.
56-летняя Купер сменила на этом посту Дэвида Лэмми, который получил должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. Освободившийся пост главы МВД заняла Шабана Махмуд, ранее возглавлявшая министерство юстиции.
О том, что Купер будет назначена главой МИД Британии, сообщал журналист газеты The Guardian Пиппа Крерар.
Дэвид Лэмми был назначен министром иностранных дел Великобритании 5 июля 2024 года. До него эту должность занимал Дэвид Кэмерон.
