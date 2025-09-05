https://news.day.az/world/1778457.html

Французский город затопило после сильного града - ВИДЕО

Во французском городе Гап, расположенном в департаменте Верхние Альпы, сильный град сопровождался ливнем и привёл к внезапному наводнению. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Потоки воды затопили улицы и подвалы домов, движение на дорогах оказалось серьёзно затруднено.