Французский город затопило после сильного града - ВИДЕО
Во французском городе Гап, расположенном в департаменте Верхние Альпы, сильный град сопровождался ливнем и привёл к внезапному наводнению.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Потоки воды затопили улицы и подвалы домов, движение на дорогах оказалось серьёзно затруднено.
