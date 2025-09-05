Французский город затопило после сильного града

Во французском городе Гап, расположенном в департаменте Верхние Альпы, сильный град сопровождался ливнем и привёл к внезапному наводнению.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Потоки воды затопили улицы и подвалы домов, движение на дорогах оказалось серьёзно затруднено.