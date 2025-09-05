ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, был объявлен победителем в номинации "Лучшая сделка года в сфере малого и среднего бизнеса"(BestSMEDealoftheYear) в рамках "11-ой церемонии награждения лауреатов Программы финансирования торговли и цепочки поставок 2025 года" (11thTradeandSupplyChainFinanceProgramAwards 2025), организованной Азиатским банком развития (АБР) и имеющей высокую репутацию в международном финансовом секторе.

Награда была вручена на официальном мероприятии, состоявшемся в Сингапуре 2 сентября 2025 года.

Следует отметить, что в рамках этого престижного конкурса, организованного Азиатским банком развития, были всесторонне проанализированы и оценены проекты, реализуемые банками разных стран в области финансирования торговли и цепочек поставок, шаги, предпринимаемые ими для поддержки малого и среднего бизнеса, а также их инновационные подходы. Присуждение ТуранБанк этой престижной награды является ярким примером эффективных и устойчивых шагов банка в направлении развития сектора малого и среднего бизнеса, а также успешно реализованного стратегического партнерства с международными финансовыми институтами.

Отметим, что ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания и имеющий 22 точки продаж, занял важную позицию в финансовом секторе как по качеству, так и по количеству предоставляемых услуг. ТуранБанк успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. Банк сотрудничает с авторитетными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (АБР), Микрофинансовый фонд EMF, Инвестиционный фонд Blue Orchard, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin, Банк торговли и развития ЭКО (ЭКО ТБР) и др., по проектам малого и среднего бизнеса, тем самым оказывая существенную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора.

