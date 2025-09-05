В Баку частично ограничат движение на ряде дорог

В некоторых дорожных участках Баку движение транспорта будет частично ограничено.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в связи с проводимыми ремонтными работами на отдельных участках дорог города Баку движение транспортных средств будет частично ограничено (полное перекрытие не предусмотрено):

с 7 сентября 2025 года до завершения ремонтных работ - на участке проспекта Хатаи в районе Нариманова, от улицы Мирали Гашгая до улицы Нуреддина Сулейманова;

7 сентября 2025 года, с 07:00 до 22:00 - на боковой дороге улицы Ровшана Джафарова в районе Насими (от круга "20 Января" в направлении круга 3-го микрорайона).

В связи с этим водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть осторожными при движении на указанных участках, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения, а по возможности отдавать предпочтение альтернативным маршрутам.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.