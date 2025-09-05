Жалкий "финт ушами" от МИД России

Автор: Акпер Гасанов

Соврать - что стакан воды выпить. Воду, впрочем, можем заменить на любую иную жидкость, в том числе и спиртосодержащую, если речь идет о реакции на то или иное событие, которая звучит из России. А там решили напомнить о трагедии, имевшей место в декабре прошлого года. Тогда был сбит самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший полет по маршруту Баку - Грозный, в результате чего погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

Так вот, МИД России выступил на сей счет с заявлением, которое вызвало в Баку не только недоумение, но и серьезную обеспокоенность. И не удивительно, что в ответ отечественное внешнеполитическое ведомство предельно четко посоветовало российской стороне на то, что имела место попытка выдать за "государственную компенсацию" процесс обычных страховых выплат, осуществляемых российской страховой компанией в рамках действующего договора с AZAL.

Совершенно очевидно, что два этих процесса - принципиально отличаются. И смешение понятий в данном случае выглядит не просто некорректным, но и является грубой политической манипуляцией. Азербайджанская сторона напомнила, что уже более полугода российская страховая компания, с которой у AZAL был заключен договор, производит выплаты в адрес авиакомпании и пассажиров.

Но данные выплаты идут в рамках частноправового договора, обязательного к исполнению в любой цивилизованной юрисдикции. Самолет азербайджанской авиакомпании был застрахован через российскую компанию по причине отсутствия в РФ международных страховых операторов. Таким образом, речь идет о техническом, рутинном процессе исполнения обязательств страховщика.

А вот компенсация же со стороны государства - это совершенно иной правовой и политический процесс. Она возможна лишь в том случае, если официально признана вина государства (в данном случае России) за крушение самолета, а также завершена и опубликована работа международной комиссии по расследованию катастрофы. Выплата госкомпенсации возможна и в том, случае, если Россия, как ответственная сторона, согласилась возместить ущерб на государственном уровне.

Но ничего из вышеперечисленного Москва до сих пор не сделала. И здесь мы сталкиваемся с классическим "финтом ушами": подменой юридических категорий и игрой на непросвещенной аудитории. Чтобы понять суть нынешних манипуляций, достаточно вспомнить трагедию 2014 года - сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг-777" (рейс MH17).

Международная следственная группа (JIT), опираясь на многочисленные доказательства, установила: пассажирский самолет был уничтожен российским зенитно-ракетным комплексом "Бу", переброшенным из состава 53-й зенитной бригады ВС РФ. Были названы конкретные имена ответственных лиц, прошли судебные процессы, вынесены приговоры. Но что сделала Москва? Она категорически отказалась признать свою вину.

А еще она проигнорировала выводы международной комиссии, запускала десятки конспирологических версий - от "украинского истребителя" до "украинского "Бука"", а также полностью отвергала необходимость какой-либо компенсации семьям погибших за счет российского государства. Прошло более десяти лет, но ситуация остается неизменной: Россия до сих пор не признала своей ответственности.

Именно этот же сценарий мы наблюдаем сейчас с азербайджанским самолетом: отрицание, подмена понятий, перевод темы в плоскость страховых выплат. И это все несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно предоставляла российским властям все необходимые материалы, касающиеся трагедии. В Баку рассчитывали хотя бы на минимальные шаги: признание фактов, привлечение к ответственности конкретных виновных.

Но ничего этого не последовало. Более того, со стороны России мы увидели потоки лжи и манипуляций, угроз и шантажа. Ну а теперь Россия сознательно уходит от вопроса признания вины, прикрываясь процессом страховых выплат. Это означает, что для семей погибших до сих пор нет справедливости, что для Азербайджана нет удовлетворения законных требований о признании Россией своей вины в трагедии на государственном уровне.

А еще это означает, что виновные в трагедии, которая унесла жизни десятков пассажиров, летевших из Баку в Грозный, так и не понесли и не понесут, судя по позиции МИД РФ, никакого наказания. Фактически Москва использует ту же тактику, что и в случае с малайзийским "Боингом": отрицать, затягивать, подменять понятия. И это - не просто цинизм и подлость.

Очевидно, что нынешняя активизация российской стороны связана с заявлениями Баку о возможной подаче иска против России в международные судебные инстанции. Именно это объясняет нервозность Москвы и ее стремление навязать общественности ложную логику: мол, "страховые выплаты - это и есть компенсация". Но в правовом смысле это абсурд, а в политическом - откровенный прием из арсенала манипуляций.

Не случайно Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Третьем Шушинском медиафоруме, прямо заявил: "Если Россия продолжит уходить от ответственности за сбитый азербайджанский самолет, наша страна будет вынуждена обратиться в международные суды. Мы имеем на это все законные основания и располагаем доказательной базой".

Эти слова главы нашего государства прозвучали как предупреждение о том, что Баку готов довести дело до конца, не ограничиваясь дипломатическими заявлениями. И никакие "финты ушами", российской стороне не помогут. Наоборот, такие действия российской стороны лишь еще больше осложняют и без того сложный характер отношений между нашими странами. А осложнились они исключительно по вине России. Которая не только совершила преступление, но и отказывается признавать свою очевидную вину.