Apple запустит искусственный интеллект для Siri

Apple планирует запустить собственную поисковую систему на базе искусственного интеллекта и интегрировать ее в голосовой помощник Siri. Внутреннее название этого нового решения - World Knowledge Answers. Технология будет встроена в браузер Safari и сервис Spotlight, используемый для поиска с главного экрана iPhone.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, запуск запланирован на март 2026 года в рамках неоднократно откладываемого обновления Siri. Инициатива направлена на то, чтобы сделать голосовой помощник и операционные системы Apple местом, где пользователи могут искать информацию в интернете, передает Day.Az.

Основа для будущей технологии может быть заимствована у Google. Сообщается, что компании достигли соглашения, по которому Apple оценит модель искусственного интеллекта поискового гиганта для будущей интеграции.

Новая поисковая система Apple будет включать интерфейс, поддерживающий текст, фотографии и видео. Также будет внедрена система резюмирования на основе искусственного интеллекта.