Состоялись взаимные визиты делегаций Азербайджана и Армении

5 сентября под руководством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Азербайджанской Республики и Республики Армения.

В соответствии с достигнутыми 8 августа этого года в Вашингтоне договоренностями, стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.

Руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.