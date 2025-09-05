https://news.day.az/culture/1778467.html В Баку покажут фильмы, посвященные творчеству Максуда Ибрагимбекова С 10 по 13 сентября в Киноцентре "Низами" будет представлена специальная программа, посвящённая 90-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра...
В Баку покажут фильмы, посвященные творчеству Максуда Ибрагимбекова
С 10 по 13 сентября в Киноцентре "Низами" будет представлена специальная программа, посвящённая 90-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.
В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Азербайджана, Государственным фондом кино Азербайджана и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова состоится ретроспектива фильмов, автором сценария которых является сам Мастер.
Вход на все показы свободный!
Программа:
- 10 сентября, 17:00 - "Наш учитель Джабиш" (Bizim Cəbiş müəllim),
- 11 сентября, 16:00 - "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi),
- 12 сентября, 16:00 - "Кто поедет в Трускавец?" (Truskavetsə kim gedəcək),
- 13 сентября, 16:00 - "Море" (Dəniz)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре