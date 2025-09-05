В Баку покажут фильмы, посвященные творчеству Максуда Ибрагимбекова

С 10 по 13 сентября в Киноцентре "Низами" будет представлена специальная программа, посвящённая 90-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Азербайджана, Государственным фондом кино Азербайджана и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова состоится ретроспектива фильмов, автором сценария которых является сам Мастер.

Вход на все показы свободный!

Программа: