Маск захотел восстановить зрение слепому человеку

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение.

Как передает Day.Az, об этом Маск написал в социальной сети X.

"Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - рассказал бизнесмен.

Соответствующую публикацию он разместил в ответ на заявление компании о том, что она провела две операции в Канаде - они стали первыми, проведенными не на территории США.