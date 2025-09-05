https://news.day.az/world/1778301.html Маск захотел восстановить зрение слепому человеку Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение. Как передает Day.Az, об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск захотел восстановить зрение слепому человеку
Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что в 2026 году его компания Neuralink может провести операцию, в результате которой полностью слепому человеку вернется зрение.
Как передает Day.Az, об этом Маск написал в социальной сети X.
"Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - рассказал бизнесмен.
Соответствующую публикацию он разместил в ответ на заявление компании о том, что она провела две операции в Канаде - они стали первыми, проведенными не на территории США.
