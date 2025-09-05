В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как МИД России пытается всех обмануть.

Day.Az представляет публикацию:

МИД России накануне разразился заявлением, которое они назвали "антифейком" про выплаты в связи со сбитым над Грозным азербайджанским самолетом. Забавно, что заявление, помеченное словом "антифейк" - фейк и такая себе попытка подменить понятия.



Российский МИД утверждает, что уже полгода как выплачивает страховые суммы - и за уничтоженный самолет (1 млрд рублей), и семьям погибших/пострадавшим - 354 млн рублей. Вот цитата из заявления:

"Российская страховая компания АО "АльфаСтрахование" с февраля 2025 г. осуществляет страховые выплаты в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (рейс Баку - Грозный). Азербайджанской авиакомпании выплачено страховое возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости - 1,003 млрд рублей. Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т.ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана. На сегодня осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей."

Строго говоря, своим заявлением Москва будто говорит: ну, что вы хотите? Вот ведь, выплатили мы компенсации.



Клево, нет? Нет.

Смотрите на ловкость рук: Москва выдает страховые выплаты за компенсации, которых требует Баку. Важно понимать: речь идёт о страховой выплате, которая является стандартным обязательством страховой компании по международной практике. Это не государственная компенсация пострадавшим и родственникам погибших, как того требует Азербайджан. Это обязательство страховой компании, которое не может рассматриваться как знак заботы государства или полноценная компенсация. Выдавать стандартную страховую выплату за "решение вопроса" - явная манипуляция.

Во-вторых, МИД РФ утверждает, что платить начали еще полгода назад. Окей, так почему вдруг заговорить об этом решили именно сейчас? Очевидно, цель - создать иллюзию оперативного реагирования и "полного урегулирования", чего на самом деле нет.

И самая интересная фраза: "Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях...". То есть любые вопросы и сомнения сразу объявляются "дезинформацией", а реальных проблем никто обсуждать, видимо, не собирается.

Вопросов к Москве много, но вот один возникает прямо сейчас: кого МИД РФ пытается обмануть? Расчет на внутреннюю аудиторию, или на Баку? Если это для внутреннего потребления, то может и сойдет - в конце концов, в России ведь прижился новояз, когда взрыв - это хлопок, а падение - отрицательный рост.

Но если в Москве серьезно рассчитывают одурачить кого-то в Баку - то у нас для вас плохие новости, товарищи. Не пройдет.