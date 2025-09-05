В Нахчыване в центре отдыха обрушилась платформа в водоеме

Трагедия произошла в одном из центров отдыха, расположенном в селе Айрындж Шахбузского района Нахчыванской АР.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате обрушения платформы на воду в центре отдыха погибли 2 человека, еще один пострадавший скончался по дороге в больницу.

Сообщается, что погибшие были родственниками.

После инцидента члены семьи, направлявшиеся в больницу за каретой скорой помощи, попали в ДТП.

В результате аварии пострадали жители города Нахчыван Гусейнов Турал Али оглу 1983 года рождения и его сын Гусейнов Ниджат Турал оглу 2007 года рождения. Они госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По обоим фактам проводится расследование.