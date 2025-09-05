ФБР провело обыски у бывшего помощника Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло у бывшего помощника президента США Дональда Трампа Джона Болтона компьютеры, телефоны и папки с документами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The Washington Post.

"Агенты ФБР изъяли компьютеры, телефоны и кипы документов, в том числе некоторые из папок с надписями "Трамп I-IV"", - говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в документах содержались "заявления и размышления по поводу союзнических ударов".

В публикации говорится, что прокуратура планирует возбудить дело против Болтона по обвинению в незаконном изъятии секретных документов и нарушении закона о шпионаже, связанном с ненадлежащей передачей информации, представляющей интерес для нацобороны.

В случае предъявления обвинений мужчине грозит до 10 лет заключения.