Стало известно, как служба в армии меняет мозг

Американские ученые выяснили, что стресс, переживаемый в реальных условиях, может ослаблять работу мозга, связанную с обработкой вознаграждения. Исследование показало: после 10-недельного базового военного обучения у рекрутов Национальной гвардии США снижаются нейронные сигналы, отвечающие за реакцию на положительные и отрицательные результаты.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (BPCNN).

Способность чувствовать радость от вознаграждения связана с благополучием, мотивацией и стрессоустойчивостью. Наоборот, снижение этой способности ассоциируется с ангедонией - состоянием, когда человек перестает получать удовольствие от привычных радостей. Ангедония является одним из симптомов депрессии и других психических расстройств.

В проекте ARMOR участвовали 123 новобранца. Их обследовали до и после курса подготовки. С помощью электроэнцефалографии фиксировали активность мозга во время компьютерной игры, где можно было "выигрывать" или "проигрывать" очки. Ключевым маркером служил сигнал "reward positivity" (RewP), который отражает реакцию на награду или потерю.

После окончания подготовки RewP у участников заметно ослабел. Это происходило как при получении выигрыша, так и при проигрыше, что указывает на общее снижение чувствительности мозга к обратной связи.

Анкеты показали: чем выше новобранцы оценивали уровень стресса во время учебы, тем слабее их мозг реагировал на вознаграждения. В то же время у тех, у кого изначально была более выраженная активность в определенных диапазонах (дельта-волны), стресс после обучения оказался ниже. Это может говорить о наличии "нейронной устойчивости", помогающей сохранять чувствительность к наградам даже в тяжелых условиях.

Авторы подчеркнули: реальные стрессовые ситуации могут менять работу мозга, уменьшая его способность откликаться на вознаграждение. Это может объяснять, почему у некоторых людей после тяжелых испытаний снижается мотивация и появляются симптомы ангедонии.

Ученые надеются, что понимание подобных процессов поможет разработать подходы к поддержанию психического здоровья и укреплению стрессоустойчивости.