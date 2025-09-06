https://news.day.az/world/1778529.html Трамп оценил армию США У Соединенных Штатов "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию из Белого дома ведет Fox News. Трамп подчеркнул, что с вооружениями США никто не может конкурировать. Ранее мы сообщали, что Трамп переименовал министерство обороны США.
Трамп оценил армию США
У Соединенных Штатов "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что с вооружениями США никто не может конкурировать.
Ранее мы сообщали, что Трамп переименовал министерство обороны США.
