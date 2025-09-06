Трамп оценил армию США

У Соединенных Штатов "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что с вооружениями США никто не может конкурировать.

Ранее мы сообщали, что Трамп переименовал министерство обороны США.