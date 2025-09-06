Трамп переименовал министерство обороны США

Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, что подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны, передает Day.Az со ссылкой на Gazetu.ru.

"У нас будет министерство войны и глава министерства войны", - отметил американский президент, подчеркнув, что указ будет действовать, пока он занимает Овальный кабинет.

По его словам, название ведомства "министерство обороны" - слишком либеральное, "министерство войны" больше подходит, "учитывая положение дел в мире".

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.