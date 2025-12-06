Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar və status-kvo qururuq - Hikmət Hacıyev
Ədalətli sülh əsasında Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar və yeni status-kvo qururuq.
Day.Az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətərdə keçirilən "Doha Forumu"nda "Ermənistan-Azərbaycan Davamlı Sülh: Vaşinqton Sazişi və Paylaşılan Gələcək" mövzusunda panel müzakirəsində çıxışı zamanı deyib.
Hikmət Hacıyev ABŞ-nin vasitəçili ilə Ermənistanla əldə olunan razılaşmanı alqışlayaraq bildirib ki, bu saziş regionumuzda beynəlxalq hüququn legitimliyini, qanuniliyini və əsas prinsiplərini təmin edəcək:
"Son zamanlar bir çox sülh təşəbbüsləri uğursuz olub, çünki razılaşma imzalandıqdan sonra tərəflər "komfort zona"sına düşürlər. Ermənistan və Azərbaycan belə bir vəziyyətdən qaçmağa çalışır".
O, həmçinin vurğulayıb ki, hər iki tərəf sülhün çətin mübarizə olduğunu bilir və biz çox çalışmalıyıq.
Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, iki paytaxtdakı rəsmilər müxtəlif kanallar vasitəsilə müntəzəm əlaqədədir və iki ölkə arasındakı razılaşmaların tam həyata keçirilməsi üçün ciddi şəkildə çalışırlar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре