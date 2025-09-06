Загрязнение воздуха вызывает преждевременную смерть 4,5 млн человек каждый год

Миллиарды людей дышат загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к более чем 4,5 миллиона преждевременных смертей. Об этом сообщают авторы нового исследования Всемирной метрологической организации (ВМО).

Как передает Day.Az со ссылкой на "Новости ООН", в бюллетене, опубликованном в пятницу, также отмечается опасность, которую представляют собой микроскопические частицы дыма от лесных пожаров, способные перемещаться на огромные расстояния.

"Воздух не признает границ. Дым и загрязняющие вещества, выбрасываемые в результате горения в этот рекордный по пожарам сезон на Пиренейском полуострове, уже были зафиксированы над Западной Европой и могут распространиться по всему европейскому континенту", - отмечает научный сотрудник ВМО Лоренсо Лабрадор.

Представляя последний Бюллетень ВМО по качеству воздуха и климату, который обобщает данные глобальных источников, Лабрадор сообщил о продолжающемся ухудшении качества воздуха во всем мире. Он рассказал о карте распространения мелкодисперсных частиц "PM 2.5" в 2024 году - в Чили, Бразилии, Эквадоре, а также в Канаде, Центральной Африке и Сибири. По его словам, сезон лесных пожаров из-за изменения климата становится все интенсивнее и продолжительнее.

В исследовании подчеркивается сокращение выбросов в ряде регионов из года в год, особенно в Восточном Китае и Европе.

Представитель ВМО Клэр Нуллис привела позитивный пример: "В Восточном Китае, таких городах, как Шанхай, удалось улучшить качество воздуха за счет создания новых парков и посадки деревьев. И хотя автомобильное движение остается интенсивным, значительная часть машин уже работает на электричестве".

Тем не менее очень немногие города в мире имеют показатели качества воздуха, соответствующие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на недавние улучшения, загрязнение воздуха остается серьезной угрозой для общественного здоровья.

По словам руководителя отдела глобальной атмосферы ВМО Паоло Лая, хотя выбросы таких основных загрязнителей, как диоксид серы (SO₂) и оксиды азота (NOₓ), снижаются благодаря мерам контроля, уровень озона у поверхности земли - главного компонента смога - не уменьшается. "Отчасти это следствие глобального потепления, поскольку озон является вторичным загрязнителем, образующимся в результате химических реакций в атмосфере при участии солнечного света", - пояснил эксперт.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт сказала, что изменение климата и качество воздуха нельзя рассматривать по отдельности. Эти проблемы взаимосвязаны, и решать их нужно вместе, чтобы защитить здоровье нашей планеты, наших сообществ и экономик.

"Хорошая новость заключается в том, что более чистые технологии приготовления пищи широко доступны, относительно недороги и уже помогают спасать жизни", - подчеркнула Мартина Отто, руководитель Секретариата Коалиции по вопросам климата и чистого воздуха, размещенного при Программе ООН по окружающей среде.