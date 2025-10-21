https://news.day.az/azerinews/1789698.html Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan spikerlərinin görüşü olub Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 18-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) 151-ci Assambleyasında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərinə səfərə gedib.
Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan spikerlərinin görüşü olub
Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 18-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) 151-ci Assambleyasında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə şəhərinə səfərə gedib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün Cenevrəyə səfər çərçivəsində Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan arasında görüş keçirilib.
Məlumat üçün bildirək ki, tərəflər sonuncu dəfə 2024-cü il martın 22-də PAİ-nin Cenevrədə keçirilən 148-ci Assambleyası çərçivəsində görüşüblər.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре